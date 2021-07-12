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Spor Pereira 5 oyuncuyu kamptan yolladı
Spor

Pereira 5 oyuncuyu kamptan yolladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon için takımda düşünmediği futbolculara neşteri vurdu. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda kamp kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 08:57:00 -
Pereira 5 oyuncuyu kamptan yolladı

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün yapılan idman sonrası Portekizli hocanın aldığı kararla, 5 futbolcu kamptan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 5 genç oyuncusu, Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın aldığı kararla; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamptan ayrılarak İstanbul'a gönderildi. 5 futbolcu, çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

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