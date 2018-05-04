Perde ölçüsü nasıl alınır?

TÜL PERDE ÖLÇÜSÜ

Perdenin genişliğini dilediğiniz ölçüye göre alabilirsiniz. Yüksekliğini ise yere değecek uzunlukta istiyorsanız ölçüden 3 cm eksik vermelisiniz.

FON PERDE ÖLÇÜSÜ

İlk olarak camın yüksekliğini ölçmeli, daha sonra o sayının 3 cm eksiğini sipariş vermelisiniz. Ağırlıklı olarak yerde birikmesini istiyorsanız, yere kadar ölçüp 15 cm fazlasını eklemelisiniz. Perdeyi dekor için kullanmak istiyorsanız, enine geniş ölçü vermemeye çalışmalısınız. Aksi takdirde sabahleyin eve giren güneş ışını kesilebilir. Bunun için ise ideal fon eni 70-90 cm arasıdır.

STOR PERDE ÖLÇÜSÜ

Pencere çerçevesinin iki tarafından da eşit miktarda dağıtarak toplam 40 santim taşırarak ölçü almanız tavsiye edilir.

KRUVAZE PERDE ÖLÇÜSÜ

Kruvaze perde için ilk önce sağdan daha sonra soldan en az 25-50 cm arası taşırmalısınız. Boyu için ise yere kadar ölçüsünü alın ve taşırma yapmadan olduğu gibi sipariş etmelisiniz.