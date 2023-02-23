‘Perde duvar’la binalar insanlara tabut olmaz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binaların yapı kalitesini değerlendiren Gülkan, “Dünyanın en iyi yönetmeliğini de yapsanız, sonunda bunun hayata geçmesi lazım. Bunu söylemekten üzgünüm ama Türkiye’de mühendislik uygulamaları yüksek kalitede değil. Bu yüzden birbirinin benzeri yıkımları farklı bölgelerde görüyoruz. Bu tesadüf olabilir mi? Her şeyin en basiti, en doğrusudur. Biz temel olan tedbirleri yerine getirmiyoruz” değerlendirmesini yaptı.