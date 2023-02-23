‘Perde duvar’la binalar insanlara tabut olmaz
ABD Ulusal Mühendislik Akademisine üye seçilen Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan, binalarda asgari miktarda “perde duvar” alanı yapılması gerektiğini belirterek, “Perde duvar elektrik sigortası gibi çalışıyor. Yeterli derecede perde duvara sahip binaların çöktüğü çok az görülmektedir. Biraz fazla beton, demir gider ama insanlara bina tabut olmaz” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binaların yapı kalitesini değerlendiren Gülkan, “Dünyanın en iyi yönetmeliğini de yapsanız, sonunda bunun hayata geçmesi lazım. Bunu söylemekten üzgünüm ama Türkiye’de mühendislik uygulamaları yüksek kalitede değil. Bu yüzden birbirinin benzeri yıkımları farklı bölgelerde görüyoruz. Bu tesadüf olabilir mi? Her şeyin en basiti, en doğrusudur. Biz temel olan tedbirleri yerine getirmiyoruz” değerlendirmesini yaptı.