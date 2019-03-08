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Perakendenin devlerinden büyüme mesajı

Perakende sektörünün dev zincir marketleri, 2018 yılını yüksek kârlılıkla geride bırakırken 2019 yılında yeni yatırım ve istihdam ile büyümeyi hedefliyorlar. Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kâr elde eden BİM, bu yıl içinde 820 yeni mağaza açacak. 6 bin 364 mağazaya sahip Şok ise 2018’de 66,6 milyon TL net kâr elde etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:44
Perakendenin devlerinden büyüme mesajı

Şok Marketler, geçen yıl konsolide bazda 66,6 milyon TL ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Şok Marketler’den yapılan açıklamaya göre, şirketin 31 Aralık 2018’de sona eren döneme ilişkin 4. çeyrek sonuçları ve 2018 rakamları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer aldı.

'Her gün 3 mağaza' sözü

Şok Marketler, 2018’de konsolide satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 35,2 artırarak 12,1 milyar TL’ye çıkardı. Şirket, geçen yıl konsolide bazda 66,6 milyon TL ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. 2015 yılından bu yana devam ettirdiği “her gün 3 mağaza” sözünü 2018’de de sürdüren Şok Marketler’in toplam mağaza sayısı, geçen yıl bin mağaza artarak, 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte 31 Aralık 2018 itibarıyla 6 bin 364’e yükseldi.

Çalışan sayısı 27 bini aştı

Şirket, çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı. 2017 sonundaki 2,2 milyar TL tutarındaki net borç rakamına karşılık şirket, halka arzdan elde ettiği gelirlerle borçlarını kapattı ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 12,1 milyon TL’lik net nakit pozisyonuna geçti.

BİM’den 820 mağaza daha

Geçen yıl yüzde 45 artışla 1.25 milyar lira net kâr elde eden BİM, bu yıl içinde 820 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Şirketin KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, satış gelirleri ise yüzde 30 civarı büyümeyle 32.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

48 bin kişiye istihdam

Şirket bu yıl, artı/eksi 2 puan marjla yüzde 25 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Öte yandan 2019’da 820 mağaza açılışı hedefleyen BİM, 1.1 milyar lira yatırım planlıyor. 2018’de yaklaşık 6 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayan BİM toplam istihdamını 47 bin 980 kişiye çıkarttı.

Her gün düşük fiyat

Mali sonuçlarla ilgili BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İş modelimizin temel politikası çerçevesinde, 'her gün düşük fiyat' anlayışıyla faaliyet gösteriyoruz. Maliyetlerden elde ettiğimiz tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtıyoruz. Bu politika, müşterilerimizin güvenlerinin sağlanmasında temel etkendir. Halkımızın beklentisi doğrultusunda yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:44
  1. Şok Marketler
  2. Şok
  3. Şok Market
  4. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  5. BİM
  6. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
  7. BİM Birleşik Mağazalar

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