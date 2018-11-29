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Perakende sektörü 905 milyara ulaştı

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, Perakende Günleri’18 zirvesinde yaptığı konuşmada Türkiye’deki perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar lira olduğunu söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:48
Perakende sektörü 905 milyara ulaştı

Bu sene 18’incisi, Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye’nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri’18 kapsamında, sektör liderleri bir araya gelerek, sektörün geleceğine yön verecek konular ile sektördeki yenilikleri konuştu.

2 milyon istihdam

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, zirvedeki konuşmasında, Türkiye’deki perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar lira olduğunu söyledi. Perakendenin bugün Türkiye’de 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını dile getiren Özerkan, toplam istihdam içindeki payının ise yüzde 13,5-13,7 arasında olduğunu dile getirdi. Özerkan, “İnsanlar artık sadece alışveriş değil, deneyim arıyorlar, kişiselleşmiş bir deneyim arıyorlar. Müşteriyi daha iyi anlamak için veriyi analiz etmek, onu bilgiye çevirmek, daha sonra da onu bilgeliğe çevirmek çok önemli olacak” diye konuştu.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler ise, yaptığı sunumda Vestel’de yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İçerik öne çıkıyor

Değişim ve dönüşüme adapte olmanın öneminden bahseden Güler, “Bugünün işini dün yaptığın gibi yapıyorsan, yarın muhtemelen iş yapmıyor olacaksın” sözüne atıfta bulunarak, sözün genel geçer bir kural olarak söylenmesine rağmen, cümlenin dijital devrimi tam olarak karşıladığını söyledi. Güler, “2005 Fortune 500 listesi ile karşılaştırdığımızda dijital şirketler Fortune 500’ün ilk 10’unda artık çoğunluğu oluşturuyor, 2005’te 1 dijital şirket ilk 10’da iken, bu sayı 2017’de 7’ye çıktı. Bu da gösteriyor ki, ürün değil, içerik ve hizmet bugünün dünyasında önem kazandı. Şirketlerin de bunu gözeterek strateji geliştirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:48
  1. Vestel
  2. Simit Sarayı
  3. Türkiye’nin Ödeme Yöntemi-Troy
  4. Perakende Günleri’18
  5. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan
  6. Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler
  7. dijital devrim

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