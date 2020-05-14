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Ekonomi

Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 8,1 azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:17:18 -
Perakende satış hacmi azaldı

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 0,2, aylık yüzde 8,1 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,0 arttı.


Perakende satış hacmi aylık yüzde 8,1 azaldı


Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8,9 arttı.


Perakende ciro yıllık yüzde 8,1 arttı


Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 32,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9,4 azaldı.


Perakende ciro aylık yüzde 8,1 azaldı


Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 15,5 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,7 arttı.

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