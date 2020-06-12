Perakende satış endeksleri

ANKARA (AA) - Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda yıllık bazda yüzde 19,3 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.



Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 21 geriledi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,1 düştü.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda yıllık bazda da yüzde 19,3 azaldı. Bu ayda gıda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5 arttı.

- Perakende ciro



Cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 düşüş gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,8 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,8 yükseldi.



Perakende ciro, nisanda bir önceki aya göre yüzde 20,5 azaldı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,8 düştü.



