Perakende mağazacılıkta Aktüel Ürün Günleri

Genelde haftanın belirli günlerine göre değişen aktüel ürünler giyimden, tekstil ürünlerine, gıda ürünlerinden teknoloji ürünlerine geniş yelpazede tüketicilere sunulmaktadır.

Perakende mağazacılık sektörü firmaları her hafta mağazalarında satışa sunduğu çeşitli aktüel ürünleri ile müşterilerini kendilerine çekmektedirler. Mağazalarında sürekli olarak satmadıkları yıl içinde sadece bir defaya mahsus satışa çıkardıkları ürünlere mağazaların aktüel ürünleri denmektedir.Şok aktüel ürünleri ile haftada iki gün müşterilerine hizmet veren firma, uygun fiyata sattıkları ürünler kısa sürede müşteriler tarafından tüketilmektedir. Aynı sistem ile çalışan Bim aktüel ürünleri de kısa sürede tükenmektedir.

Şok Aktüel Günleri Ne Zaman?

Çarşamba ve Cumartesi günleri mağaza aktüel ürün broşürlerinin satışına başlamaktadır. Her hafta güncel aktüel ürünler mevcut olup, birçok alanda aktüel ürünler haftanın iki günü satışa sunmaktadır. Bu ürünler belli bir stok sayısı ile firmanın satış stratejisine göre ya bölgesel olarak yada Türkiye çapındaki tüm mağazalarında aynı gün satışa sunulmaktadır.