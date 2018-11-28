İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, "Türkiye'deki perakende sektörünün büyüklüğü 905 milyar lira. Perakende bugün Türkiye'de 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor." dedi.

Soysal tarafından bu sene 18'incisi, Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri'18 kapsamında, sektör liderleri bir araya gelerek, sektörün geleceğine yön verecek konular ile sektördeki yenilikleri konuştu.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Kubilay Özerkan, zirvedeki konuşmasında, Türkiye'deki perakende sektörünün büyüklüğünün 905 milyar lira olduğunu söyledi.

Perakendenin bugün Türkiye'de 2 milyon kişiye iş imkanı sağladığını dile getiren Özerkan, toplam istihdam içindeki payının ise yüzde 13,5-13,7 arasında olduğunu dile getirdi.

Kubilay Özerkan, perakendenin istihdam konusunda hizmet sektörü içinde birinci, tüm sektörler içinde de ikinci olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam perakende içinde de organize perakende yaklaşık yüzde 33'lük bir paya sahip. Organize perakendeyi temsil eden büyüklük yaklaşık 294 milyar lira ve 900 bin kişiye istihdam sağlıyor. Organize perakende çok paydaşa dokunuyor ve perakendedeki bir birim büyüme ülke ekonomisine kendi oranı nispetinde 1,3 olarak yansıyor.

Organize perakendenin kayıt içine alıcı, kayıt dışını azaltıcı bir özelliği var Türkiye'de. Dokunduğu paydaşları şeffaflandırıyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda organize perakende genç ve kadın istihdamı açısından da çok önemli."

Organize perakendenin avantajlarından ve ülke ekonomisine katkısından bahseden Özerkan, Türkiye'de uzun vadeli, bütünleşik projeler konusunda gelişim sağlanması gerektiğini, organize perakendenin bu anlamda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Özerkan, bazı ürünlerde nakliye sırasında yaşanan ürün kaybına ve israfa değinip, organize perakende olarak bu konuda uzun vadeli yatırımlar yapmaya gönüllü ve istekli olduklarına işaret ederek, hükümetten destek beklediklerinin altını çizdi.

Perakendede yaşanan değişimlere atıfta bulunan Özerkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Perakende, şu an her 50 senede geçtiği bir değişimden geçiyor. Öngörülebilirlik çok azaldı, tüm dünyada böyle, bunlar ticareti çok etkiliyor. Türk perakendecilerin ve Türk yöneticilerin çok büyük avantajı var çünkü bizim yeni şartlara adapte olmamız çok kolay. Türkiye'de müşterilerin yüzde 60'ı alışverişlerinin bir tarafında interneti kullanıyor, ya satın alırken ya da bilgilenirken.

Dolayısıyla bu oran Türkiye'de çok yüksek. Bu da değişime hızla adapte zorunluluğu getiriyor bize. Türk tüketicisi bu anlamda çok hızlı. Mağaza artık işin merkezinde değil, işin ayaklarından biri. Asıl mesele bugün, bütün dokunuş noktalarını, müşteri karşısında nasıl harmonize edeceğimiz meselesi."

E-ticaretin artmasıyla mağaza trafiği ve cirolarının azaldığına dikkati çeken Özerkan, bunun da perakendeciler üzerinde mağaza maliyetlerinden dolayı baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Özerkan, "İnsanlar artık sadece alışveriş değil, deneyim arıyorlar, kişiselleşmiş bir deneyim arıyorlar. Müşteriyi daha iyi anlamak için veriyi analiz etmek, onu bilgiye çevirmek, daha sonra da onu bilgeliğe çevirmek çok önemli olacak." diye konuştu.



