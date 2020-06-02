Perakende fiyatları Ramazan’da arttı
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2020 fiyat indekslerini açıkladı.
Mayısta İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.