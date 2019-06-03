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Perakende de satış beklentileri arttı

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) Mayıs ayında bir önceki aya göre 4,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan arttı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
Perakende de satış beklentileri arttı

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) Mayıs ayında bir önceki aya göre 4,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan arttı.


Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE)113’üncü sayısı yayımlandı. Buna göre perakende güveni, Mayıs ayında bir önceki aya göre 4,4 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan arttı. Perakende güveninin geçen yıla ve geçen aya göre artışında, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki yükseliş etkili oldu. ‘Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri’ sektörü, Mayıs ayında perakende güveninde en fazla artış gösteren sektör oldu. AB-28 ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında Türkiye, geçen yıla göre AB-28 ve Euro Bölgesi’nden daha iyi performans sergiledi.


Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya kıyasla arttı


Mayıs ayında -15,6 puan değerini alan TEPE, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan, geçen aya göre 4,4 puan arttı. TEPE değerinin geçen yıla ve geçen aya göre artışında önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki iyileşme etkili oldu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:33
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