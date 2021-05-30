Pep Guardiola'dan Chelsea açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek kupaya uzanırken Pep Guardiola karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Chelsea'nin sıra dışı bir futbol ortaya koyduğunu belirten Guardiola, "İlk 11 içişn yapabileceğim en iyi tercihleri yaptığımı düşünüyorum. Bu oyuncular PSG ve Dortmund'a karşı iyi oynadılar. Rakibimiz sıra dışı bir oyun sergiledi. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olduk, atak yaptık. Neredeyse Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyorduk ama olmadı. Chelsea için kolay bir zafer olmadı. Kenardan orta yapmaya çalıştık. Çok denemesek de yaptığımızda başarılı olamadık. Çok enteresan bir sezon geçirdik. Birçoğumuz için hayal kırıklığıydı." dedi.

"Duygularım çok yoğun"

"Şu anda duygularım o kadar yoğun ki aklımı kullanarak gelecek sezon hakkında öngörüde bulunamayacağım. Pandemi nedeniyle de sezonun nasıl geçeceğini kestirmek çok güç. Zamanla neler olacağını göreceğiz. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık ama gelecekte daha güçlü döneceğiz. Çok çok iyi bir final oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda topa sahiptik. Çok sayıda hücum yaptık. Ama yine de başarıya ulaşamadık. Chelsea başarılı bir savunma sergiledi, onları tebrik ederim."