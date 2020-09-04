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Aktüel Pentagon'un "bulut" ihalesi değerlendirmesinde yine Microsoft'un teklifi öne çıktı
Aktüel

Pentagon'un "bulut" ihalesi değerlendirmesinde yine Microsoft'un teklifi öne çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:49:35 -
Pentagon'un "bulut" ihalesi değerlendirmesinde yine Microsoft'un teklifi öne çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amazon şirketinin yargıya taşıdığı Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen "bulut" ihalesine yönelik yaptığı ikinci bir değerlendirmede ihaleyi ilk kazanan Microsoft şirketinin teklifinin halen en iyi teklif olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Geçen yıl ekim ayında Microsoft'un kazandığı 10 milyar dolarlık ihale Amazon tarafından aralık ayında mahkemeye taşınmasının ardından Pentagon ihaleyi yeniden mercek altına aldı.

Yapılan inceleme üzerine Pentagon bugün yaptığı açıklamada, "Bakanlık JEDİ Bulut ihalesini kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirdi ve Microsoft'un verdiği teklifin halen en iyi teklif olduğunu tespit etti." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, mahkemenin şubat ayında verdiği durdurma kararı nedeniyle projenin şimdi başlamayacağı ancak Pentagon'un Amerikan ordusunun tüm bilgilelerinin saklanacağı projenin bir an önce başlamasını beklediği kaydedildi.

- Amazon ihaleyi mahkemeye vermişti

İhalede adı öne çıkan şirketlerden internet alışveriş devi Amazon, ihalenin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft'a verildiği gerekçesiyle ihaleyi yargıya taşımış ve 13 Şubatta mahkeme ihalenin yürütmesini durdurmuştu.

Amazon, ABD Federal Mahkemesine verdiği dilekçede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a zarar vermek ve şirketin ihale teklifini baltalamak için kamuoyunda açık ve gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürmüştü.

Dilekçede, "Sorun, ABD Başkanının Savunma Bakanlığı bütçesini kişisel ve siyasi amaçlarını sürdürmek için kullanmasına izin verilip verilmemesidir." ifadesine yer verilmişti.


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