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Dünya Pentagon'un Afganistan açıklamasında Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Pentagon'un Afganistan açıklamasında Türkiye detayı dikkat çekti

Pentagon Sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı’nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:33:00 -
Pentagon'un Afganistan açıklamasında Türkiye detayı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Kabil Havalimanı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Pentagon Sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı’nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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