Pentagon'un Afganistan açıklamasında Türkiye detayı dikkat çekti
Pentagon Sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı’nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Kabil Havalimanı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Pentagon Sözcüsü yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı’nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.