Pentagon'dan Türkiye açıklaması!

Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir araya geldi.

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin açıklamasında, iki komutanın Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

"DEAŞ konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemi ele alındı"

Albay Ryder, "İki komutan Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusu üzerine devam eden görüşmelerini sürdürdüler. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için terörle mücadele konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldılar" ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, "iki kilit NATO üyesi" ABD ile Türkiye'nin güçlü askeri ilişkilerinin devam ettiğine dikkati çekti.