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Pentagon’dan tehlikeli 'füze' hamlesi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:37
Pentagon’dan tehlikeli 'füze' hamlesi

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi.

Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa'da Rusya ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi.

Balistik füze denemesi Kasım ayında!

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pentagon'un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli balistik füze denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

Uzmanlar ABD ile Rusya'nın 32 yıl süren INF Anlaşması'ndan çekilmesiyle yeni bir silahlanma yarışının başlayabileceği uyarısında bulunurken, iki ülke de anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin INF Anlaşması'ndan bugün resmen çekildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Söz konusu INF Anlaşması, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:37
  1. füze
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