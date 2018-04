Pentagon'dan tehdit gibi açıklama: Bombalı saldırılar artabilir

Eski Pentagon yetkilisi, American Enterprise Instute (AEI) yazarı Neo-Con yazar Michael Rubin sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda daha bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlığıyla tanınan Rubin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de daha önce çok kez izlediğimiz tiyatro yeniden sahnede: Erdoğan seçim öncesi Avrupa ile standart kavgalarına başladı. Yakında kutsal mekanlarda poz verir. Bombalı saldırıların artmasına şahit olabiliriz. Tüm bunlar işe yaramazsa önceden mühürlenmiş oylar hazır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Türkiye düşmalığıyla tanınan Michael Rubin, Twitter üzerinden "Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldi. Erdoğan yolsuzluklar yapmazsa ve cehalet içinde olmasaydı, insanlar kendisine hakaret etmezlerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Rubin başka bir paylaşımında ise "Erdoğan'ın Türkiye'den ayrılması şu aşamada riskli olabilir mi? Geri dönememe ihtimali olabilir mi? @RT_Erdogan" diye yazmıştı.

TÜRKİYE KAN GÖLÜNE DÖNECEK DEMİŞTİ

Pentagon görevlisi Michael Rubin yazdığı bir makalede "Türkiye kan gölüne dönecek. Asıl merak konusu bunun ne zaman gerçekleşeceği" demişti. Bu yazının ardından Türkiye’de yaşanan terör olaylarında ciddi bir artış yaşandı.

MİCHEAL RUBİN KİMDİR?

Michael Rubin 1971 senesinde Philadelphia'da dünyaya geldi. Üniversitede biyoloji okumasına rağmen tarih alanında doktora yaptı. 1999-2000 yıllarında sivil düşünce kuruluşu olan "Washington Institute for Near East Policy"de çalıştı.

Yale Üniversitesinde, İsrail'de Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders verdikten sonra, 2000 ve 2001 yıllarında Çekiç Güç uygulaması sırasında Irak Kürdistan Özerk Bölgesinde Süleymaniye, Selahaddin ve Dohuk Üniversitelerinde hocalık yaptı. 2002 ile 2004 yılları arasında Amerikan Savunma Bakanlığında İran ve Irak konusunda danışmanlık yaptı.

Rubin'in, Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Republic, National Review, ve The Weekly Standard adlı gazete ve mecmualarda Türkiye, Irak, İran'la ilgili yazıları yayınlanmaktadır. Rubin, Erdoğan'a karşı tehditkar tweetleri ile gündeme gelmişti.