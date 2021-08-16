Pentagon'dan Kabil Havalimanında güvenliğine ilişkin açıklama
Pentagon Sözcüsü Kirby, Kabil Havalimanında güvenliğin yeniden sağlanmasına noktasında TSK ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını belirtti.
Kirby, ABD'nin tahliye süreci devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanına yüzlerce kişinin girmesiyle yaşanan kaosun ardından havalimanı ve çevresinin temizlenmesi ve güvenliğin yeniden sağlanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.