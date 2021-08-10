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Dünya Pentagon'dan itiraf: Durum iyiye gitmiyor
Dünya

Pentagon'dan itiraf: Durum iyiye gitmiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki çatışma ortamından endişe duyduklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:11:00 -
Pentagon'dan itiraf: Durum iyiye gitmiyor

Taliban, şiddetli çatışmaların ardından Afganistan'da 6 vilayet merkezinde kontrolü ele geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın ilerleyişinin hız kazandığı bir dönemde açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki tabloyu özetledi.

Afganistan'daki güvenlik durumunun iyiye gitmediğini söyleyen Kirby, gidişattan "ABD olarak endişe duyduklarını" söyledi, ancak Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'la mücadele etme kapasitesinin olduğunu dile getirdi.

"Onların askeri güçleri, onların eyalet başkentleri. Onların savunması gereken halk." ifadesini kullandı.

"Afganistan'daki koşullar kötüleşiyor"

Associated Press, Kirby'nin açıklamalarının halihazırda Afganistan'dan çekilme sürecindeki ABD'yi çatışmalardan daha da uzaklaştırdığına dikkati çekti.

Ayrıca ABD'li yetkililer, askeri komutanların Afganistan'daki koşulların kötüleştiğine dair değerlendirmelerini açıkça ortaya koyduklarını söylüyor.

ABD'nin tutumu

Taliban'ın kontolü sağladığı bölgelerden biri de Kunduz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Kunduz'un ele geçirilmesinin olası daha büyük etkilerini değerlendirmek için Kabil'deki ABD büyükelçiliği yetkilileriyle temas kurdu.

Ancak bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin, Taliban'ın hızlı "kazanımlarına" rağmen, Afganistan'dan ay sonuna kadar çekilme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Taliban'a hava saldırıları

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri, Taliban'a karşı hava saldırıları düzenliyor. Yetkililer, saldırıların artırılmasına ilişkin henüz bir talimat bulunmadığını belirtti.

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Yorumlar

Mustafa kaya

ULAN ŞEREFSİZ ABD SEN YAPIYoRSUN BUNLARI FİTNEYİ SEN ÇIKARIYORSUN. ALLAH CC TEZ AN DA SENİN ÜLKENİ BATIRSIN İNŞAALLAH BUNA ÇİN,RUSYA, İNGILTERE, HİNDİSTAN DA DAHİL
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