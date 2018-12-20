Pentagon'dan flaş açıklama! 'Hava ve top saldırılarımız devam edecek'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını durdurma iddialarına ilişkin, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Sözcü Robertson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının, "ABD'nin DEAŞ'a karşı hava saldırılarını durduracağı" iddialarını değerlendirdi.

"Spekülasyon yapmayacağız"

Binbaşı Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sözcünün, hava saldırılarının kapsamına vurgu yaparken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'dan bahsetmeden "sadece ABD güçlerine destek amaçlı" saldırı düzenleyeceklerini ifade etmesi dikkati çekti.

"Hava saldırılarının da son bulacağı düşünülüyor"

Reuters'a açıklama yapan üst düzey Amerikalı yetkililer, "Trump'ın askerleri çekme kararı hava saldırılarının da son bulacağını işaret ediyor." değerlendirmesini yapmış, bu yorum Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.