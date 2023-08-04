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Dünya Pentagon yeni program başlattığını duyurdu
Dünya

Pentagon yeni program başlattığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-04 02:02:00 -
Pentagon yeni program başlattığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı, internet saldırılarına karşı altyapısını güçlendirmek için Siber İşgücü Stratejisi Uygulama Planı'nı imzaladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kaynaklar ve Analiz Baş Direktörü Mark Gorak ile düzenlediği basın toplantısında 2023-2027 dönemini kapsayan Siber İşgücü Stratejisi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gorak, söz konusu planın, "ileri düzeyde eğitimli yaklaşık 225 bin sivil, askeri ve sözleşmeli personelden oluşan siber iş gücünün ilerlemesi ve birleşik yönetimi için yol haritası sunduğunu" belirtti.

Siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için "en yetenekli iş gücünü istihdam etmek, kurumsal kültürü geliştirmek ve işleyişte reform gerçekleştirmek" gerektiğine işaret eden Gorak, "Ulusumuza yönelik tehditler uyumuyor, her hareketimizi izliyorlar. Yaklaşan siber saldırılar hemen köşede." dedi.

Pentagon yetkilisi, dijital savaş alanının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Pentagon'un siber güvenlik kadrosunda yüzde 24 açık bulunduğunu ve ilk 2 yılda bunun yaklaşık yarısını kapatmayı hedeflediklerini belirten Gorak, gerekirse teşvik için taban maaşlarının yüzde 50'sine karşılık gelen oran kadar ikramiye verebileceklerini kaydetti.

Savunma Bakanlığı Baş Bilişim Sorumlusu John Sherman da bugün 2023-2027 Siber İş Gücü Stratejisi Uygulama Planı'nı Bakanlığın internet sayfasından yayımlayarak, "Yüksek vasıflı bir siber iş gücüne sahip olmak, ulusumuzu küresel siber tehditlere karşı korumak için hayati önem taşıyor." ifadesine yer vermişti.
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