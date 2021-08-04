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Dünya Pentagon Ukrayna ordusuna yardıma devam ediyor
Dünya

Pentagon Ukrayna ordusuna yardıma devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Güney ve Orta Avrupa’dan sorumlu Direktörü Buland, Washington’un Ukrayna ordusunun potansiyelini güçlendirmeye ve Gürcistan'ın askeri alanını modernize etmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:31:00 -
Pentagon Ukrayna ordusuna yardıma devam ediyor

Atlantik Konseyi’nin video konferansına katılan Pentagon Güney ve Orta Avrupa Direktörü Alton Buland, Washington’un Ukrayna ordusunun potansiyelini güçlendirmeye ve Gürcistan'ın askeri alanını modernize etmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Buland, “Daha etkili olması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ülkeyi savunma kapasitesini geliştirmeye ve savunma sektörü reformlarının uygulanmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Gürcistan'ın askeri alanını modernize etmeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Brüksel'deki NATO zirvesinde liderlerin, Ukrayna ve Gürcistan'ın muhtemel üyeliğine ilişkin 2008 zirvesinin ardından yapılan açıklamayı yinelediklerine dikkat çeken Buland, “Tüm müttefiklerimizi Ukrayna ve Gürcistan'a desteği artırmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Daha önce bildirildiği üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD lideri Joe Biden ile yapacağı görüşmede Washington’dan askeri yardımı ve savunmaya yönelik teslimatlarını artırmasını istemeyi planlıyor.

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