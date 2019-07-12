Pentagon S-400 toplantısını iptal etti

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. S-400 teslimatıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenleyeceğiz'' açıklamasını yapmıştı. Pentagon'dan yapılan yeni açıklamada, basın toplantısının iptal edilidği belirtildi.
12 Temmuz 2019 Cuma 23:54
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