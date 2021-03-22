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Dünya Pentagon füze görüntülerini servis etti! İlk kareler şok etti
Dünya

Pentagon füze görüntülerini servis etti! İlk kareler şok etti

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu, yakın gelecekte kullanacağı hipersonik silah sisteminin modellerinin görüntülerini dünya ile ilk kez paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:03:00 -
Pentagon füze görüntülerini servis etti! İlk kareler şok etti

Pentagon tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Uzun Menzilli Hipersonik Silah (LRHW) bataryası için ilk prototip hipersonik ekipmanlar yer alıyor. Ordu basınında paylaşılan bilgilerde, askerlere ilk hipersonik prototip ekipmanlarını içeren iki adet eğitim paketinin teslim edildiği duyuruldu.

Yakın zamanda yapılan bir habere göre; hipersonik silahlar, ses hızının (Mach 5+) beş katından daha yüksek hızlarda uçabilmekte. Ayrıca haberde manevra kabiliyeti, çok yüksek irtifaya çıkabildiği ve yüksek hızı sayesinde elde ettiği zaman tasarrufunun onu eşsiz bir kombinasyon haline getirdiği de ifade edildi.

Hipersonik füzeler, Ordu’nun Uzun Menzilli Hassas Ateş (LRPF) Yeteneği’nin modernizasyon önceliğinin bir parçasıdır ve Savunma Bakanlığı’nın savaş alanındaki sürekli hakimiyetini sağlamak için takip ettiği önemli modernizasyon alanlarından biridir.

Basın açıklamasında ayrıca, orduya Uzun Menzilli Hipersonik Silah (LRHW) prototip bataryası için tüm ek yer ekipmanlarının teslim edileceği belirtildi. LRHW batarya teslimatı, füze mühimmatlarının teslimi ile birlikte 2023 yılında tamamlanacak.

Füzelerin özellikleri 

Hipersonik füzeler, dünya atmosferinin üst katmanlarına ulaşabilir ve saldırmaya hazır olana kadar hava ve füze savunma sistemlerinin menzilinin hemen dışında kalabilirler. Fark edildikleri zaman ise tepki vermek için çok geç olacaktır. Son derece hassas, yüksek hızlı, manevra kabiliyeti yüksek ve zor koşullara dayanıklı hipersonikler, dakikalar içinde herhangi bir noktaya saldırabilir.

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Yorumlar

Putsavar

bizim sihalar bunları öttürürrrr
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meyyid

bizim proflarda bilim yapmak yerine kanal kanal tartışma programlarında gezip reklamlarını yapadursun.kefere neyle uğraşıyor görün..(az da olsa vatansever profları tenzih ederim.)
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