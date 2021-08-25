  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ'den "3. dozu erteleyin" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle bir araya geldi
Rusya'dan Bayraktar TB2 itirafı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya Pentagon açıklama yaptı: Sorumluluğumuz olmayacak
Dünya

Pentagon açıklama yaptı: Sorumluluğumuz olmayacak

Pentagon, Kabil Havalimanı'ndaki geleceklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 18:18:00 -
Pentagon açıklama yaptı: Sorumluluğumuz olmayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil Havalimanı'ndaki geleceklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Pentagon, Kabil Havalimanı'nda ABD askerlerinin ayrılmasından sonra herhangi bir sorumluluklarının bulunmayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ayrıca Kabil Havalimanı'ndan 10 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay