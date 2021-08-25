Pentagon açıklama yaptı: Sorumluluğumuz olmayacak
Pentagon, Kabil Havalimanı'ndaki geleceklerine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil Havalimanı'ndaki geleceklerine ilişkin açıklamada bulundu.
Pentagon, Kabil Havalimanı'nda ABD askerlerinin ayrılmasından sonra herhangi bir sorumluluklarının bulunmayacağını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı ayrıca Kabil Havalimanı'ndan 10 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu bildirdi.