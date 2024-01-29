  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kiliseye saldıran 2 zanlı da yakalandı

F-35 mi F-16 mı? Hangisi daha etkili? Aralarındaki farklar şaşırtıyor

Tepki büyüyor: Sosyal medya onlara yasaklandı! Hayır oyu çıktı

ABD'den intikam açıklaması

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar kuvvetli sürecek

Yargıtay'dan miras kararı | Bunları yapan miras alamayacak

Avrupa ülkesi şaşkın! Cinayeti itiraf etti: Olay yerinden 160 kilometre ötedeki o bölgede bulundu! Cezaevine girdi

İstanbul için Meteoroloji’den vatandaşlara kar uyarısı: plan yapmayın diyerek tahminini duyurdu! Maalesef geliyor, kapımıza dayandı

Ramazan Kurtoğlu'ndan olay fiziki altın uyarısı! 'Mecbur olmadıkça' diye söze girdi, 'yapmayın' diye bitirdi

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar... Holding patroniçelerine karşılıksız çek şoku!
Dünya Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız
Dünya

Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız

Yeniakit Publisher
2024-01-29 09:56:00 -
Pentagon: ABD, uzaylı istilasına karşı savunmasız

Pentagon, varsayımsal uzaylı istilası karşısında ABD'nin ulusal güvenliğinin tehdit altında olacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzaylı istilasıyla ilgili senaryo hazırladı. Pentagon'un imza attığı rapor, ABD'nin, böyle bir varsayımsal durum karşısında kendisini savunacak donanıma sahip olmadığını söylüyor. Gizliliği yeni kaldırılan belge, Pentago'nun, UFO'ları izlemek ve analiz etmek için kapsamlı ve koordineli bir çabadan yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Genel Müfettişlik Ofisi (OIG), Savunma Bakanlığı'nın savunma yeteneklerindeki bu kör noktanın 'askeri güçlere ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu' yönünde bir sonuca vardı.

Raporda belirlenen sorunları çözmek için, koruma politikalarının uygulanması ve dünya dışı bir saldırı durumunda yeni araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Temmuz 2022'de Pentagon, UFO raporlarını ele almak için özel bir ofisi devreye aldı.

ABD Kongresi'nde "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkında hükümetin yıllarca bilgi sakladığı iddia edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etmişti.

Grusch, bu yılın başlarına kadar UAP'leri araştıran Pentagon görev gücünde temsilci olarak yer aldığını belirterek, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Bu programlara erişim izni istediğinde kendisine bu iznin verilmediğini kaydeden Grusch, UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığını öne sürmüştü.

UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgiler erişime açıldı
UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgiler erişime açıldı

Gündem

UFO'lar hakkında gizliliği kaldırılmış bilgiler erişime açıldı

Türk savaş uçakları UFO'ları kovaladı! Evet yanlış duymadınız... Havada savaş çıktı
Türk savaş uçakları UFO'ları kovaladı! Evet yanlış duymadınız... Havada savaş çıktı

Gündem

Türk savaş uçakları UFO'ları kovaladı! Evet yanlış duymadınız... Havada savaş çıktı

"Dünyada en çok UFO görülen yerler" açıklandı! Pentagon harita paylaştı! Türkiye'de ise...
"Dünyada en çok UFO görülen yerler" açıklandı! Pentagon harita paylaştı! Türkiye'de ise...

Gündem

"Dünyada en çok UFO görülen yerler" açıklandı! Pentagon harita paylaştı! Türkiye'de ise...

Pentagon'dan merakla beklenen UFO haritası! 3 bölge alarmda, giderek arttı
Pentagon'dan merakla beklenen UFO haritası! 3 bölge alarmda, giderek arttı

Dünya

Pentagon'dan merakla beklenen UFO haritası! 3 bölge alarmda, giderek arttı

Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz! Haberi duyurdu: UFO raporunda iddia reddedildi
Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz! Haberi duyurdu: UFO raporunda iddia reddedildi

Teknoloji

Uzay Ajansı'ndan itiraf gibi analiz! Haberi duyurdu: UFO raporunda iddia reddedildi

"Ufo gördüm" diye arayan da var, "Evlenmek istiyorum" diye arayan da
"Ufo gördüm" diye arayan da var, "Evlenmek istiyorum" diye arayan da

Aktüel

"Ufo gördüm" diye arayan da var, "Evlenmek istiyorum" diye arayan da

Polonya'da UFO resmen göründü
Polonya'da UFO resmen göründü

Gündem

Polonya'da UFO resmen göründü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23