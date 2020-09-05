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Ekonomi Penta Teknoloji’ye dört ödül birden
Ekonomi

Penta Teknoloji’ye dört ödül birden

YILDIZ Holding şirketlerinden Penta Teknoloji, BThaber Yayıncılık tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Bilişim 500’de ‘Ağ Donanımı’, ‘Baskı Sistemleri’, ‘Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri’ ve ‘Yazılım’ alt kategorilerinde ödül sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:44:00 -
Penta Teknoloji’ye dört ödül birden

Ödüllerin kendileri için anlamlı olduğunu dile getiren Genel Müdür Mürsel Özçelik, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları, hepimiz için dijitalleşme sürecinin kritik önem taşıdığını bir kez daha gösterdi. Bizler yıllardır dijitalleşme alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde, hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize pandemi döneminde de çözüm sunma imkânı bulduk. Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirerek müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön vermeye devam ediyoruz. Bununla birlikte artık tüm şirketlerin vakit kaybetmeden dijitalleşme sürecine dahil olması gerektiğine inanıyor, bu yolda attığımız adımlarla sektöre öncülük etmeye gayret ediyoruz.”

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