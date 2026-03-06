  • İSTANBUL
Ekonomi

Penta Teknoloji’den 35. yılında güçlü büyüme

Giriş Tarihi:
Penta Teknoloji’den 35. yılında güçlü büyüme

Türkiye’nin katma değerli teknoloji dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin 2025’teki konsolide cirosu bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 32,3 milyar TL’ye ulaştı.

Bilişim teknolojileri sektöründe geniş müşteri ağı ve iş ortaklarına sunduğu uçtan uca çözümlerle 35’inci yılını geride bırakan Penta Teknoloji, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Penta Teknoloji’nin 2025 yılı konsolide cirosu önceki yıla göre yüzde 35’lik artışla 32,3 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 28’lik artışla 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK’ü yüzde 16 artarak 1,2 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,7 olan Penta Teknoloji’de vergi öncesi kâr ise 340,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fatih Erünsal: “35 yıldır teknolojiyi kalıcı değere dönüştüren stratejik bir çözüm ortağıyız”

 

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sürdürülebilir büyüme stratejilerinin somut çıktılar üreten güçlü bir iş modeline dönüştüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunarak, işletmelerin ve tüketicilerin dijital dönüşüm süreçlerine ve sektörün büyümesine katkı sağlıyoruz.  2025 yılında yeni marka iş birliklerimizle portföyümüzü sürekli genişletirken, güçlü lojistik altyapımız ve katma değerli hizmetlerimizle dağıtım kapasitemizi artırdık. Kurum içinde ise dijital kültürün yaygınlaştırılması ve veri odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi için önemli adımlar attık. Bugün Penta Teknoloji olarak 35. yılımızı geride bırakırken, etki ettiğimiz geniş ekosistemde teknolojiyi kalıcı değere dönüştüren stratejik bir çözüm ortağı konumuna ulaştık. Önümüzdeki dönemde de finansal performansımızı ve pazardaki gücümüzü artırırken; insan odaklı yaklaşımımız ve güçlü ortaklıklarımızla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz.”

