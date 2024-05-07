Penta Teknoloji kârlılık ve ciroda hız kesmedi

Penta Teknoloji, 2023’teki rekor finansal performansını bu yılın ilk üç ayında da sürdürdü. Şirket 2023’teki güçlü finansal pozisyonunu, kârlılık ve cirodaki başarılarını 2024’e de taşıdı. Penta Teknoloji’nin ilk üç aylık konsolide cirosu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 6 milyar TL olurken, brüt kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla toplam 434,9 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024’ün ilk üç ayındaki FAVÖK’ü yüzde 53 artarak 258,2 milyon TL’ye ulaşan Penta Teknoloji’nin FAVÖK marjı ise yüzde 4,3 oldu. Penta Teknoloji aynı dönemde 84,2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Fatih Erünsal: “Türkiye’nin öncü katma değerli teknoloji dağıtıcısıyız”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 34 yıllık yolculuğunda Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir markalarından biri olmayı başardığını belirterek ilk üç aylık finansal sonuçları şöyle değerlendirdi: “Bugün 40’tan fazla global ve yerel teknoloji markasıyla yaptığımız iş ortaklığıyla, yüksek operasyonel kabiliyetimiz, deneyimli ekiplerimiz, dijital alt yapımız ve hizmetlerimizle Türkiye’nin öncü katma değerli teknoloji dağıtıcısı konumunda yer alıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde her adımımızda iş ortaklarımızın büyümesini de önceliğimize alıyoruz. Penta Entegrasyon, Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Teknoloji Merkezleri gibi hizmetlerimizle sektörde fark yaratırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik inovatif ürün ve çözüm seçenekleri sunmaya ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızla pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından güçlü büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”