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Ekonomi Penta halka arzı tamamlandı
Ekonomi

Penta halka arzı tamamlandı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin halka arz süreci tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:03:00 -
Penta halka arzı tamamlandı

Yıldız Holding açıklamasına göre, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Penta Teknoloji’de halka arz hisse payları hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşti. Açıklamada, “Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji’ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vadeden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Penta Teknoloji’nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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