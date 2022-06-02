Pensilvanya'da üst düzey toplantı! FETÖ itirafçıların peşine düştü

15 Temmuz'dan sonra ağır darbe yiyip kamudan temizlenen FETÖ'nün yeniden yapılanmasına müsaade edilmiyor. İstihbarat birimlerinin takibi sonucu, örgütün Mart 2021'de ABD'de değerlendirme toplantısı yaptığı tespit edildi. Elebaşı Fethullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki karargahta gerçekleşen ve üst düzey örgüt yöneticilerinin katıldığı toplantıda birçok talimat verildi. Toplantıda özellikle itirafçılar üzerinde duruldu.

İtirafçı ifadelerini ele geçirin

Örgüt, kriptoları deşifre eden FETÖ'cülerin peşine düştü. Söz konusu toplantıda, yargı ve Emniyet içinde gizli kalmış FETÖ'cülerden itirafçı olanların kimlikleri ve verdiği ifadelere ulaşılması istendi. Örgüt, dini duyguları sömürmeye de devam ediyor. Özellikle TSK ve Emniyet'e yerleştirilen ya da sonradan kazanılan şehit ailelerinin örgütten kopmasını engellemek için, dini duyguların kullanılacağı özel bir çalışma yapılması talimatı verildi.

Kendi evinde kalma, kimliğini gizle

Toplantıda, darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cüler de gündeme geldi. 24 Aralık 2020'de tamamlanan yargılamalar sonucu serbest kalan ya da hapis yatıp tahliye olanların nasıl hareket edeceği anlatıldı. "Bu kişilerin resmi adreslerinde kalmamaları", tekrar tutuklanmaya karşı "sosyal hayatta gerçek kimliklerini gizlemelerinin" önemli olduğu belirtildi. Tutukluların da avukatlar aracılığıyla uyarılıp itirafçı olmalarının engellenmesi istendi.

Hedef 2000'den sonra doğanlar

FETÖ, güncel yapılanma için hedef kitlesini belirledi. Toplantıda, "2000 yılı ve sonrası doğumluların" takibe alınması talimatı verildi. Bu gençlerin aile bilgilerinin güncel yapıda görevli FETÖ'cülere gönderilmesi istenirken, örgüte yeni eleman temini noktasında bu takibin çok önemli olduğu vurgulandı.

Whatsapp araştırması

Pensilvanya'daki toplantıda, 15 Temmuz'da darbecilerin iletişim kurduğu WhatsApp da görüşüldü. Sözde üst yönetimin; WhatsApp'ın güvenilirliğinden şüphe ettiği ve araştırılması için bir örgüt mensubunu görevlendirdiği ortaya çıktı.