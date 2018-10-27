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Pensilvanya'da sinagogu taradılar! Trump: Tanrı hepinizi korusun

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 19:07
Pensilvanya'da sinagogu taradılar! Trump: Tanrı hepinizi korusun

Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Teslim oldu

ABD medyasında yer alan habere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ise teslim oldu.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına aldı.

"Tanrı hepinizi korusun"

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' açıklamasını yaptı.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 19:07
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