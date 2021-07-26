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Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var
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Yerel Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var
Yerel

Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:09:00 -
Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, Pendik E-5 karayolu Tavşantepe mevkiinde 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ford marka otomobil ile arkasından gelen otomobillerin sürücüleri frene basarak yolda yavaşladı.

O sırada seyir halinde olan Volkswagen marka otomobilin sürücüsü ise duramayarak önündeki otomobillere çarptı. 5 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan bebek ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Sami Kılıçer, “Bir şey anlamadım. Bir durdum, arkamdaki vurunca daha çok çarptım. İki kere çarpıp iki kere kafamı vurdum. Sonra arabadan indim. Ne olduğunu anlamadım. Bomba patlar gibi. Kızım vardı yanımda idmana götürüyordum onu da arkadaşa verdim o götürdü. Saniyeler içerisinde oldu” dedi.

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