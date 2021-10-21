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Yerel Pendik'te zincirleme kaza
Yerel

Pendik'te zincirleme kaza

İstanbul Pendik'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:44:00 -
Pendik'te zincirleme kaza

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 KP 3751 plakalı otomobil, Tersane sapağında sürücü Kerem A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen Hasan D'nin kullandığı 57 AAJ 009 plakalı araca çarptı.

Bu araç da önünde seyir halinde olan Kemal D. yönetimindeki 34 ABJ 172 plakalı otomobile vurdu.

Kazada sürücü Kerem A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan Hasan D. ile Kerem A. sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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