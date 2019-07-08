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Pendik’te zabıta ekipleri orman arazilerini korumakta kararlı

Pendik Belediyesine bağlı Zabıta Ekipleri kentin oksijen kaynağı orman arazilerinin kaçak yapılardan korunması için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20
Pendik’te zabıta ekipleri orman arazilerini korumakta kararlı

Pendik Belediyesine bağlı Zabıta Ekipleri kentin oksijen kaynağı orman arazilerinin kaçak yapılardan korunması için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. İlçe Jandarma Ekiplerinin güvenlik desteği ile başlatılan çalışmalarda orman arazileri kaçak yapı ve işgallerden arındırılıyor.


Göçbeyli Mahallesi sınırları içerisinde kalan orman arazisindeki kaçak yapılaşmaya son verildi. Pendik Belediyesi Zabıta Ekiplerinin koordinasyonu ve İlçe Jandarma Ekiplerinin güvenlik desteği ile başlatılan orman arazilerini kaçak yapı ve işgallerden arındırılıyor. Çalışmalarda tamamlanmak üzere olduğu belirlenen 4 barakanın yıkımı gerçekleştirildi. Arazi içerisinde muhtelif yerlere yerleştirildiği tespit edilen 7 prefabrik konteyner belediyeye ait iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden sökülerek emanete alındı.


Arazi işgalcileri tarafından sınır oluşturmak için çekildiği tespit edilen yaklaşık 600 metre uzunluğunda tel çit yerinden sökülürken; toplam uzunluğu 150 metreyi bulan taş duvarlar belediyeye ait ekskavatör yardımıyla yıkıldı. Çalışmalar sırasında olası yaralanmalara karşı ambülans ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.


Çalışmalar tüm kararlıkla sürdürülecek


Zabıta Müdürlüğü Yetkililerinden yapılan açıklamada, uzun süredir havadan ve karadan incelemesi yapılan ve hazırlıkları yürütülen orman arazilerinin kaçak yapılardan arındırılması için çalışmaların ilk aşamasının büyük bir titizlikle tamamlandığı bildirildi. Yetkililer, İstanbul ve Pendik’in oksijen kaynağı olan orman arazilerinin korunmasına yönelik benzer çalışmaların önümüzdeki günlerde de tüm kararlılığıyla süreceği vurgulandı. Zabıta ekiplerince oluşturulan dosyaların gerekli yasal süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması için İlçe Jandarma ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ile paylaşılacağı söylendi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:20
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