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Aktüel

Pendik’te yangın çıkan binadan vatandaşlar anons ile tahliye edildi

Pendik’te bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:46:30 -
Pendik’te yangın çıkan binadan vatandaşlar anons ile tahliye edildi

Pendik’te bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında vatandaşlar anons ile binadan tahliye edildi.


Yenişehir Mahallesi, Sümbül Sokak’ta bulunan 16 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Polis ekipleri yangının çıktığı binadan anons ederek vatandaşların dışarı çıkmasını istedi. Bodrum katta çıkan yangında bina içerisinde kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkarıldı. Dumanların yükseldiği binaya tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.


Yoğun dumanın görüldüğü yangında vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı görüldü. Yangının meydana geldiği 16 katlı bina ise havadan görüntülendi.

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