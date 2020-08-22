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Aktüel Pendik'te, yabancı uyruklu bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Pendik'te, yabancı uyruklu bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:09:48 -
Pendik'te, yabancı uyruklu bir kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, Türkmenistan uyruklu bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde, Türkmenistan uyruklu 47 yaşındaki Rozygul Rejepova'yı öldüren şüphelinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştiren kişinin Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Annamuhammet Y. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin, öldürülen Rejepova ile internet üzerinden tanıştığı ve aralarında çıkan bir tartışma nedeniyle olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

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