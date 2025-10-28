  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Pendik’te otobüste şok kavga! Bastonlar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı
Yerel

Pendik’te otobüste şok kavga! Bastonlar havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pendik’te seyir halindeki özel halk otobüsünde iki yolcu arasında çıkan kavga korku dolu anlar yaşattı. Bastonların da karıştığı arbede sırasında 1 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te seyir halindeki özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Yerel

Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

Almanya’da askerlik tartışması kızışıyor! Zorunlu hizmet geri mi dönüyor
Almanya’da askerlik tartışması kızışıyor! Zorunlu hizmet geri mi dönüyor

Avrupa

Almanya’da askerlik tartışması kızışıyor! Zorunlu hizmet geri mi dönüyor

Ekonominin sigortası tartışılıyor! Yeni ‘Cebri İcra Kanunu’ masada
Ekonominin sigortası tartışılıyor! Yeni ‘Cebri İcra Kanunu’ masada

Kobi

Ekonominin sigortası tartışılıyor! Yeni ‘Cebri İcra Kanunu’ masada

Tartıştığı komşusunu öldürdü!
Tartıştığı komşusunu öldürdü!

Yerel

Tartıştığı komşusunu öldürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23