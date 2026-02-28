Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, “Artık üretmeyeceğiz” deyip veda kararı aldı

Japon teknoloji efsanesi Panasonic, rekabetin kızıştığı televizyon pazarında radikal bir karar alarak kendi tesislerinde üretimi tamamen durdurduğunu açıkladı. Yapılan resmi anlaşmayla markanın üretim ve lojistik süreçleri Çinli Skyworth şirketine devredilirken, Panasonic sadece teknik denetim ve kalite kontrol safhasında kalacak. Bu devir teslim, televizyon dünyasında Japon hakimiyetinin zayıflayıp Çinli üreticilerin zirveye oturduğu yeni bir dönemin tescili olarak yorumlanıyor.