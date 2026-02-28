  • İSTANBUL
Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, "Artık üretmeyeceğiz" deyip veda kararı aldı
Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, “Artık üretmeyeceğiz” deyip veda kararı aldı

Japon teknoloji efsanesi Panasonic, rekabetin kızıştığı televizyon pazarında radikal bir karar alarak kendi tesislerinde üretimi tamamen durdurduğunu açıkladı. Yapılan resmi anlaşmayla markanın üretim ve lojistik süreçleri Çinli Skyworth şirketine devredilirken, Panasonic sadece teknik denetim ve kalite kontrol safhasında kalacak. Bu devir teslim, televizyon dünyasında Japon hakimiyetinin zayıflayıp Çinli üreticilerin zirveye oturduğu yeni bir dönemin tescili olarak yorumlanıyor.

#1
Foto - Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, "Artık üretmeyeceğiz" deyip veda kararı aldı

Japon teknoloji devi Panasonic, televizyon üretim faaliyetlerini tamamen durdurma kararı aldığını ve bu süreçleri Çin merkezli Skyworth şirketine devrettiğini açıkladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda, Panasonic markalı televizyonların üretim, dağıtım, satış ve pazarlama operasyonları artık Shenzhen merkezli Skyworth tarafından yürütülecek.

#2
Foto - Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, "Artık üretmeyeceğiz" deyip veda kararı aldı

FlatpanelsHD tarafından aktarılan bilgilere göre, yeni dönemde Panasonic logolu cihazların tüm lojistik ve pazarlama sorumluluğu Skyworth'te olacak. İş birliğinin teknik detayında Panasonic, görüntü ve ses standartlarını korumak amacıyla mühendislik desteği sağlamaya ve kalite kontrol süreçlerini denetlemeye devam edecek.

#3
Foto - Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, "Artık üretmeyeceğiz" deyip veda kararı aldı

Üst segmentte yer alan OLED televizyon modelleri, iki şirketin ortak geliştirme çalışmalarıyla üretilecek. Panasonic, Mart 2026 tarihine kadar satılmış olan ve Nisan 2026 itibarıyla piyasaya çıkacak modeller için teknik destek hizmetini sürdürecek.

#4
Foto - Bir dönem kapış kapış satılıyordu! Teknoloji devi, "Artık üretmeyeceğiz" deyip veda kararı aldı

Pazar araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre Skyworth, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelir bazında dünya genelinde ilk beş televizyon üreticisi arasında yer aldı. Android TV ekosisteminde dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olduğunu belirten şirket, bu anlaşma ile Panasonic markalı yeni nesil cihazları öncelikle ABD ve Avrupa pazarlarında satışa sunacak.

