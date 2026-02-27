TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Açıklama önemli bir aşamadır

İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi.

Kurtulmuş, "Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır" dedi.

Kurtulmuş "Bundan sonraki süreçte, ümit ediyorum ki tatmin edecek bir süratte örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshi ve silahlarını bırakması temin edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş "Raporun ortak noktalarından birisi de kritik eşik olarak tanımladığımız, örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.