Tesisatçıydı, milletvekili oldu!

İngiltere'deki Gorton and Denton seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimini İngiltere-Galler Yeşiller Partisi adayı Hannah Spencer kazandı.

İngiltere'nin M'chester Gorton ve Denton seçim bölgesinde, Yeşiller Partisi'nin adayı Hannah Spencer, Filistin ve Gazze konusundaki net duruşu ve sosyal adalet vurgusuyla İşçi Partisi'nin uzun yıllara dayanan hâkimiyetini sona erdirdi.

Britanya Yeşiller Partisi'nin adayı Hannah Spencer, M'chester'in Gorton ve Denton seçim bölgesinde yapılan ara seçimlerde tarihi bir zafer kazandı. Spencer, yaklaşık 15 bin oy alarak sağcı Reform Partisi'ni ikinci sıraya düşürürken, İşçi Partisi oylarını yüzde 25,3 kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

34 yaşındaki Spencer, seçim kampanyasında özellikle Filistin ve Gazze'ye açık destek verdi. İnsan hakları ihlallerini görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurgulayan Spencer, bölgede yaşayan Müslümanların yaklaşık yüzde 28'inin oy tercihlerinde etkili oldu. Seçmenler, İşçi Partisi'nin Gazze'ye yönelik politikalarını yeterince desteklemediğini düşündü.

Hannah Spencer, profesyonel geçmişi itibarıyla bir tesisatçı. Mesleğini geçici olarak bırakıp kampanyaya odaklandı.

Kampanyasında, çalışkan ailelerin geçim mücadelesi, artan gıda ve eğitim giderleri, ısınma masrafları gibi sosyal adaletsizliklere dikkat çekti. "İnsanların çok çalışarak iyi bir yaşam sürdürebileceği inancı artık geçerli değil; hayat artık milyarderleri zengin etmek için çalışmak" dedi.

Bu sonuçla Spencer, Kuzey İngiltere'den Yeşiller Partisi'nden seçilen ilk milletvekili oldu ve Westminster'daki ara seçimlerde partisine ilk zaferi kazandırdı. Başbakan Keir Starmer, sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken, İşçi Partisi içindeki tartışmalar yeniden alevlendi.

Seçim, Britanya siyasetinde İşçi Partisi'nin hâkimiyetinin sarsıldığını ve Yeşiller Partisi'nin sosyal adalet ile uluslararası meselelerde alternatif bir güç olarak yükseldiğini gösteriyor.

Spencer, özellikle sosyal eşitlik ve Filistin meselesindeki duruşuyla öne çıkarak seçmenlerin dikkatini çekti.