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Gündem Pendik'te ölüme terk edilen Nisa bebeğin annesi tutuklandı
Gündem

Pendik'te ölüme terk edilen Nisa bebeğin annesi tutuklandı

Pendik’te 3 aylık bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Yeniakit Publisher
2022-04-05 20:30:00 - 2022-04-05 21:07:34
Pendik'te ölüme terk edilen Nisa bebeğin annesi tutuklandı

Pendik’te 3 aylık bebeğini sokakta terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan anne Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik’te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe ‘Nisa Mihriban' adını koymuştu.

Nisa bebek hayatını kaybetti

Sağlık durumu kötüye giden ve yoğun bakım servisine alınan talihsiz bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Ebru S. (20) “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “terk” suçlarından gözaltına alındı.

Biyolojik annesi tutuklandı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Ebru S., sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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