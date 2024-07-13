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Gündem Pendik'te korkutan anlar
Gündem

Pendik'te korkutan anlar

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:12:00 -
Pendik'te korkutan anlar

İstanbul Pendik'te seyir halindeki beton mikseri kavşaktan geçtiği sırada devrildi.

Pendik'te seyir halindeki beton mikseri kavşaktan geçtiği sırada devrildi.

Harmandere Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde ilerleyen 81 ADK 930 plakalı beton mikseri, kavşaktan geçtiği sırada devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken devrilen aracı kaldırma çalışması başlatıldı.
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