Pendik'te kazaya karışan alkollü sürücünün yaptığı savunma pes dedirtti!

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Mercan Sokak’ta önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya gör, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada 34 HCV 969 plakalı Ford marka otomobil, 06 FRG 132 plakalı Kia marka SUV ve 34 PBD 540 plakalı SUV araçta hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. Öte yandan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün "Abi araba burada kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.