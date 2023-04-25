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Aktüel Pendik'te İETT kazası: Yaralılar var
Aktüel

Pendik'te İETT kazası: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-04-25 23:29:00 - 2023-04-25 23:29:49

Pendik'te İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Teknopark Bulvarı'nda ilerleyen ve yolcusu bulunmayan Mustafa A. yönetimindeki İETT otobüsü, havalimanı personelini taşıdığı öğrenilen, Abidin K. idaresindeki 34 FYJ 459 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile 4 yolcu yaralanırken, yaralılardan biri araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu ile diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT şoförü, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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