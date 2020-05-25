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Aktüel

Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:54:27 -
Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te çukura düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtgörmüş köyünde çiftliği bulunan Osman Özdemir’e ait inek, komşu çiftliğin arazisinde foseptik için açılan 5 metrelik çukura düştü.

Çoban köpeklerinin havlaması üzerine ineğin çukura düştüğü fark edilerek, jandarma ve itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel hayvan taşıma halatları ile bağladıkları ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

İneğin düştüğü çukur kapatıldı.


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