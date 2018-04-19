Pendik'te asansör kapısına eli sıkışan minik kızın iki parmağı koptu

Pendik'te, annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

KÜÇÜK KIZIN BOZUK OLDUĞU BELİRTİLEN ASANSÖRE ELİ SIKIŞTI

Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi'inde meydana gelen olayda, Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı.

İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.