THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pendik'te asansör kapısına eli sıkışan minik kızın iki parmağı koptu

Pendik'te, annesi ile birlikte bindiği bozuk asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli küçük kızın iki parmağı koptu.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:45
Pendik'te asansör kapısına eli sıkışan minik kızın iki parmağı koptu

Pendik'te, annesi ile birlikte bindiği asansörün kapısına eli sıkışan 4 yaşındaki Suriyeli Fecir Halluf'un iki parmağı koptu.

KÜÇÜK KIZIN BOZUK OLDUĞU BELİRTİLEN ASANSÖRE ELİ SIKIŞTI

Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi'inde meydana gelen olayda, Suriyeli 4 yaşındaki Fecir Halluf, annesi Noval Halluf ile birlikte, binanın 6'ıncı katındaki evlerine çıkmak için asansöre bindi. Asansör yukarı doğru çıkarken bozuk olduğu belirtilen asansörün iç kapısı bir anda kapanarak küçük kızın elini kaptı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

Asansör 6'ıncı katta dururken annesinin yakınlarına haber verdi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kapı açılarak küçük kızın eli kurtarıldı.

İki parmağı kopan küçük kız, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın, hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:45
  1. asansör
  2. pendik
  3. bebek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    1. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
    2. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
    3. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
    4. Adıyaman'da servis beklerken canından..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
    6. Ravza Kavakçı kararın ardından..
    7. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
    8. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    9. Kırgızistan'da hükümet düştü
    10. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    11. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    12. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    13. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    14. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    15. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    16. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    17. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    18. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    19. "Spora değil, skora önem veren bir..
    20. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum