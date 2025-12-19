Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü

  • İSTANBUL
Pendik’in Sülüntepe Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Risale Sokak üzerindeki binanın 3’üncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi sardı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sülüntepe Mahallesi Risale Sokağı'nda yer alan 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve binanın diğer alanlarına da sıçrayan yangında, dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. 

