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Aktüel Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Aktüel

Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:07:16 -
Pendik'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynarca Mahallesi mevkisinde Kadıköy yönünde seyreden 34 YL 8438 plakalı araç, 34 UE 8165 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazaya seyir halindeki 3 araç ile Serdar Dumanlı'nın kullandığı 34 AS 1888 plakalı oto çekicisi karıştı. Kazada, sürücü Dumanlı, araçta sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Dumanlı'yı kurtardı. Dumanlı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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