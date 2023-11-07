Pendik Zümrüt Vakfı Erenköy Kur'an Kursu'ndan İcazet Töreni
5 Kasım pazar günü öğlen namazı öncesi, Pendik Zümrüt Vakfı Erenköy Kur'an Kursu'nda özel bir tören gerçekleşti.
İmam hatip okuluyla entegre bir şekilde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, İcazet Töreni'ne katıldılar. Tören, 5 Kasım pazar günü öğlen namazı öncesi Pendik Çarşı Camii'nde coşkulu bir katılım ile gerçekleşti.
Eğitim hayatlarının önemli bir bölümünü hafızlık eğitimi alarak geçiren öğrenciler, bugün alınan icazetle bu önemli başarıya ulaştılar.